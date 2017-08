PSV Fondsberatung lanciert eigenen Mischfonds

Hamburg, 21. August 2017 - Die PSV Fondsberatung GmbH legt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH den PSV KONSERVATIV (WKN A2DR1V) auf. Der Mischfonds setzt sich aus einem breit diversifizierten Portfolio über unterschiedliche Anlageideen und Fondsmanager zusammen. "Der PSV KONSERVATIV soll unseren Kunden in bewegten, unsicheren und unruhigen Märkten, die durch permanente Veränderungen geprägt sind, ein konservatives Gesamtpaket bieten. Dieses wird immer den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Der neue Fonds soll es ermöglichen, auch in Niedrigzinsphasen interessante Renditen bei einem überschaubaren Risiko zu erzielen", sagt Jürgen Sarauer, Geschäftsführer der PSV Fondsberatung.

Um die Ziele zu erreichen, stehen u. a. aktiv gemanagte und vermögensverwaltende Fonds, ETFs sowie Gold im Fokus. Hinzu kommen Absicherungsinstrumente und eine Cash-Position. "Mögliche Fonds, die für uns als Investment infrage kommen, müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine bessere Wertentwicklung als ihre Vergleichsindizes erwarten lassen. Zudem achten wir natürlich auf die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Rahmendaten", erläutert Sarauer.

Erfahrene Partner: NFS Netfonds und HANSAINVEST Bei der Auslagerung der Fondsinfrastruktur vertraut die PSV Fondsberatung den Experten der Netfonds AG. " Netfonds ist als langjähriger Experte am Markt etabliert und verantwortet für uns u. a. die Haftungsübernahme oder das Portfolio Management. Gleichzeitig erfolgt die Beratung des Fondsvermögens in gemeinsamer Abstimmung", erklärt Sarauer. Mit im Boot ist zudem die HANSAINVEST als Service-KVG. Sie ist für den Fondsauflageprozess verantwortlich und übernimmt anschließend die administrierenden Tätigkeiten. "Die Zusammenarbeit mit der HANSAINVEST erfolgt auf Empfehlung von Netfonds. Beide Partner sind gut aufeinander eingespielt. Dies wurde bereits während des Auflageprozesses deutlich", so Sarauer.

Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen.

Die deutschen Niederlassungen befinden sich in Frankfurt und Hamburg - in Luxemburg ist die HANSAINVEST über ein Tochterunternehmen ebenfalls vertreten. Aktuell werden von knapp 120 Mitarbeitern in über 155 Publikums- und mehr als 65 Spezialfonds Vermögenswerte von mehr als 27 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2016 bereits zum dritten Mal in Folge zur "Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 30.06.2017).

Über PSV Fondsberatung Die PSV Fondsberatung GmbH mit Sitz in Pfaffenhofen an der Ilm, nördlich von München, versteht sich als Spezialist bei der Auswahl von Investmentfonds. Als Geschäftsführer hat sich Jürgen Sarauer mit seiner langjährigen theoretischen und praktischen Expertise auf die Auswahl und Kombination der richtigen Fondsprodukte spezialisiert.

NFS Netfonds GmbH und NFS Capital AG - Haftungsdach und ausgelagerter Portfoliomanager für Fondsinitiatoren und Fondsadvisor.

Die NFS Netfonds Financial Service GmbH und ihre Schwestergesellschaft, die NFS Capital AG, sind als unabhängige, BaFin-lizenzierte Vermögensverwalter hoch spezialisierte Dienstleister für Fondsinitiatoren und Fondsadvisor im Bereich Fondsauflage und Fondsmanagement.

Dabei bietet die im Jahr 2004 gegründete NFS Netfonds mit Sitz in Hamburg selbstständigen Fondsinitiatoren und Fondsberatern sämtliche Dienstleistungen rund um die Zurverfügungstellung der KWG-32-Regulierung sowie das Beraten und Managen von Investmentfonds unter Nutzung des Haftungsdaches der NFS an.

Die NFS Capital AG wiederum fungiert bei Bedarf als ausgelagerter Portfoliomanager und ermöglicht somit den Fondsinitiatoren einen noch direkteren Zugriff auf das Portfoliomanagement der beratenen Fonds.

Bereits ca. 20 Fondsinitiatoren und -advisor nutzen die Dienstleistungen im Bereich Fondsauflage und Fondsmanagement der NFS Netfonds.

