Als Innovationsführer im Bereich Nassrasur setzt Gillette immer wieder neue Maßstäbe. In diesem Jahr präsentiert Gillette auf der gamescom das neuste technische Highlight: die Gillette RZR MKRTM. Diese innovativen 3D-Drucker ermöglichen die Produktion von Rasiererhandstücken in individuellem, selbst gestaltetem Design. Das Resultat: Gillette verleiht der täglichen Rasur eine besonders individuelle Note. Die Gillette RZR MKRTM sind am 26. August auf der gamescom vertreten.

Customized Design Beispiel des Gillette RZR MKR (Photo: Business Wire)

Mit dem Einsatz der RZR MKRTM präsentiert sich Gillette als Innovationsführer mit besonderem Fokus auf "Customized Design? kundenspezifische und individuelle Produkte, die schnell und unkompliziert produzierbar sind. Hierfür nutzt Gillette die diesjährige gamescom in Köln als Plattform auf einem gemeinsamen Stand mit Kooperationspartner Uni-Liga. Die gamescom ist das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele. Für die Messebesucher wird das Designen von Rasiererhandstücken in diesem Jahr zum absoluten Live-Erlebnis: Von der Design-Idee über die Kreation eines Computermodels bis hin zum 3D-Druck in action die Gillette RZR MKRTM überzeugen durch die Möglichkeit maximaler Produktindividualisierung.

Der Mechanismus ist denkbar einfach: Auf Basis der Idee für das ganz persönliche Rasiererhandstück wird ein Computermodell erstellt. Anschließend wird das Modell in ein druckfähiges Format konvertiert, an die Drucker-Software Z-SUITE gesendet und der Gillette RZR MKRTM startet mit der Umsetzung des Computermodells in ein haptisches Rasiererhandstück, auf das alle Gillette-Klingen passen. Die für den 3D-Druck verwendeten Materialien Z-ABS und Z-ULTRAT zeichnen sich zudem durch ihre lange Haltbarkeit und Hitzebeständigkeit aus. Zortrax, der Hersteller von umfangreichen 3D-Druck-Lösungen, stellt zu diesem Zweck das Modell Zortrax M200 als Gillette RZR MKRTM zur Verfügung. Mit der Chance auf ein individuell kreiertes Rasiererhandstück können sich Rasierliebhaber, Individualisten und Technikinteressierte vom Gillette RZR MKRTM auf der gamescom überzeugen.

