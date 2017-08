Liebe Leser,

zu Beginn des Jahres 2013 hatte Tesla die Auslieferung des Modell S geplant. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 3,9 Mrd. US-Dollar. Das sind in etwa 7 % der damaligen Marktkapitalisierung von Ford gewesen. Seitdem hat sich die Marktkapitalisierung deutlich erhöht und zwar auf 58,7 Mrd. US-Dollar. Damit ist der Autohersteller, zumindest gemessen an dem Börsenwert, der wertvollste Produzent in den USA und kommt an vierter Stelle weltweit ... (David Iusow-Klassen)

