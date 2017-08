Linthal GL/Finhaut VS (awp/sda) - Die Schweizer Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen gehen später in Betrieb als geplant. Technische Probleme an den hochkomplexen und Milliarden von Franken teuren Anlagen sind der Grund dafür, aber auch die tiefen Preise am Markt. Im Herbst letzten Jahres gab die Gesellschaft Nant de Drance, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...