München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Hervorragendes Spendenergebnis beim Kulinarik Festival im Landhotel Birkenhof (Neunburg vorm Wald). Die Initiative "Spitzenköche für Afrika" erhielt eine Spende in Höhe von 32.300 Euro. Damit werden Schulprojekte der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe unterstützt. Den Spendenscheck nahm Véronique Witzigmann, Schirmherrin von "Spitzenköche für Afrika", von Hubert Obendorfer, dem Inhaber des Landhotels Birkenhof und Küchenchef des Restaurants "Eisvogel" entgegen.



"Die Höhe der Spende hat mich sehr beeindruckt. Hubert Obendorfer ist nicht nur ein Hotelier und Küchenchef aus Leidenschaft, sondern auch ein Mensch, dem Menschen in Not wichtig sind. Es ist ein tolles Gefühl, so viel Geld für eine gute Sache entgegennehmen zu dürfen", freute sich Véronique Witzigmann bei der Scheckübernahme. "Ein herzliches Dankeschön richte ich auch an das ganze Mitarbeiterteam vom Landhotel Birkenhof, welches mich mit einer weiteren Spende in Höhe von 2.300 Euro total überraschte und besonders erfreute."



Das Kulinarik Festival fand am Dienstag (15. August 2017) aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Landhotels Birkenhof statt. Neben einem Golfturnier gab es eine Abendveranstaltung, bei der fünf Sterneköche (mit acht Michelin-Sternen), sowie Spitzenwinzer die Gäste verwöhnten. Der komplette Erlös aus einer Tombola und zusätzlich 20 Prozent aus den Einnahmen, wurden von Hubert Obendorfer auf insgesamt 30.000 Euro aufgerundet - und gingen direkt als Spende an "Spitzenköche für Afrika", die er schon im Oktober 2011 unterstützte.



Die Initiative "Spitzenköche für Afrika" (www.skfa.de) wurde von dem Unternehmer Ralf Bos (Bos Food) und Eckart Witzigmann gegründet. Seit 2008 unterstützen zahlreiche Top-Gastronomen mit Aktionen und Veranstaltungen diese Initiative, die wiederum die Spendengelder für den Bau von Schulen durch die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe bereit stellt. So wurden bisher bereits drei Schulkomplexe für rund 3.000 Schülerinnen und Schüler gebaut und komplett ausgestattet. Die siebte Schule befindet sich bereits im Bau, und wird voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres fertiggestellt.



"Wir freuen uns sehr und sind dankbar für die Unterstützung durch die Initiative "Spitzenköche für Afrika" bei dem Bau von Schulen. Noch immer können über 2 Millionen Kinder in Äthiopien nicht altersgerecht die Grundschule besuchen, und 4,6 Millionen Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahre besuchen überhaupt keine Schule. Das sind erschreckende Zahlen, da man weiß, wie wichtig Bildung für die Menschen, und für das ganze Land ist ", betont Dr. Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe. "Ich bedanke mich - auch im Namen der Menschen in Äthiopien - bei allen, die zu diesem hervorragenden Spendenergebnis beigetragen haben."



Informationen über das Landhotel Birkenhof finden Sie unter www.landhotel-birkenhof.de und über das Sterne-Restaurant "Eisvogel" finden Sie hier: http://www.landhotel-birkenhof.de/de/sterne-restaurant/eisvogel.html



Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier: www.menschenfuermenschen.de



Besuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook, Twitter, YouTube und Instagram



Spendenkonto Stiftung Menschen für Menschen Stadtsparkasse München IBAN: DE64701500000018180018 SWIFT (BIC): SSKMDEMM Online: www.menschenfuermenschen.de



Über Menschen für Menschen



Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 35 Jahren nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner legendären Wette in der Sendung "Wetten, dass...?". Die Stiftung trägt durchgängig seit 1993 das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 740 festangestellten und fast ausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.



OTS: Die Stiftung Menschen für Menschen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/17459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_17459.rss2



Pressekontakt: Stiftung Menschen für Menschen Brienner Straße 46, 80333 München, Germany Lisa Riegel, E-Mail: lisa.riegel@menschenfuermenschen.org Tel.: +49 89 383979-60 / Fax: +49 89 383979-70