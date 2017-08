Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kann die TSG 1899 Hoffenheim im Play-off-Rückspiel gegen den FC Liverpool die Qualifikation für die UEFA Champions League noch schaffen? Nach der 1:2-Heimniederlage im Hinspiel wird das ein schweres Stück Arbeit, das die Zuschauer am Mittwoch, 23. August 2017, live ab 20.15 Uhr im ZDF verfolgen können. Für Moderation und Analyse stehen Katrin Müller-Hohenstein und Experte Oliver Kahn bereit. Live-Reporter im Stadion an der Anfield Road ist Oliver Schmidt.



Beide Teams konnten sich mit jeweils knappen Siegen im Liga-Alltag auf die wichtige Partie einstimmen: Die Kraichgauer setzten sich am ersten Bundesligaspieltag knapp mit 1:0 gegen Werder Bremen durch. Mit demselben Ergebnis hatte das Team von "The normal one" Jürgen Klopp am zweiten Spieltag der Premier League Crystal Palace geschlagen. Die Erwartungen an den populären Trainer und seine "Reds" sind hoch - die Rückkehr in die Champions League soll im heimischen Stadion unbedingt perfekt gemacht werden. Liverpool wäre sogar im Falle einer 0:1-Niederlage oder einem Unentschieden gegen Hoffenheim für die europäische Königsklasse qualifiziert.



http://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über http://presseportal.zdf.de/presse/sport



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121