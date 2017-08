Bad Marienberg - Die Informationstechnik entwickelt sich rasant. In fast allen Bereichen des Alltags entstehen neue IT-Anwendungen - und damit neue Sicherheitslücken, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist die erste Anlaufstelle bei allen Fragen und Problemen zum Thema IT-Sicherheit.

