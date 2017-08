Europa wichtigstes Kulturfestival wird nach vielen Jahren der inhaltlichen Stagnation entstaubt: Die Salzburger Festspiele öffnen sich endlich für das Ungewöhnliche und Unerwartete. Doch alles klappt noch nicht.

Salzburg ist wieder die große Bühne. Am Mittwoch wird Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron samt Gattin auf Einladung des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern ein Konzert bei den Salzburger Festspielen besuchen. Der Ort passt in diesem Jahr besonders gut. Denn Macron und sein zur Wiederwahl stehender Amtskollege in der Alpenrepublik wollen ihre Länder entstauben. Genau das versuchen auch die Salzburger Festspiele - nach Jahren der inhaltlichen Stagnation.

Unter dem neuen Intendanten Markus Hinterhäuser werden endlich neue Wegen beschritten. Statt mit gängigen Opern auf Nummer sicher zu gehen, geht der frühere Chef der Wiener Festwochen andere Wege. Mit ihm sind die Salzburger Festspiele wieder zu einem Ort des Ungewöhnlichen und Unerwarteten geworden.

Die selten gespielte Oper "La clemenza di Tito" unter der kongenialen Regie von Peter Sellars und der exzellenten musikalischen Leitung von Teodor Currentzis, Alban Bergs imposantes Kriegsopus "Wozzeck" oder "Lady Macbeth von Mzensk", die faszinierende Geschichte der Emanzipation mit Sex, Blut und Gewalt von Dmitri Schostakowitsch ...

