Die rechte Regierung Polens schreckt mit ihrem autoritären Stil Investoren ab. Besonders betroffen ist die boomende IT-Branche des Landes. Die hofft und bangt - und wehrt sich.

Wenn Krzysztof Pulkiewicz über die Regierung seines Landes spricht, schwankt er zwischen Angst und Euphorie, als sei Politik ein Binärcode.

Um die Euphorie zu begreifen, muss man mit Pulkiewicz nur aus seinem kleinen Besprechungsraum im Süden Warschaus blicken. Nebenan, im Großraumbüro, arbeiten eifrig seine Programmierer. "We do Fintech", steht in bunten Buchstaben an der Wand. Pulkiewicz, 39, hatte stets gut zu tun als Berater für Banken und Versicherungen, aber das war nichts gegen den Kitzel, den er verspürt, seitdem er Start-ups hochzieht.

Pulkiewicz schwärmt, dass die Regierung der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Jaroslaw Kaczynski einen ernsthaften Innovationsplan für Polen vorgelegt hat. Dass Wirtschaftsminister Mateusz Morawiecki einen Hunderte Millionen Euro schweren Fördertopf für Start-ups auflegte. Dass Präsident Andrzej Duda zum Gründer-Wettstreit in seinen Palast einlädt.

Aber dann ändert sich Pulkiewiczs Tonlage. Er erzählt nun vom Misstrauen der Behörden gegenüber Unternehmern. Von neuen Regulierungen, die sein Tagesgeschäft lähmen. Von besorgten Investoren, die plötzlich wissen wollen, ob ihr Geld noch sicher ist. Die fragen: Was ist da eigentlich los bei euch in Polen?

Es ist eine Frage, die nicht nur Pulkiewiczs Geschäftspartner und Geldgeber umtreibt. Jahrelang galt Polen als ökonomischer Musterschüler Europas. Als Paradebeispiel dafür, wie der reibungslose Übergang von der Plan- in die Marktwirtschaft gelingen kann. Mehr Freiheit und Offenheit, das war in Polen der Weg der Verheißung - und der Weg des Gelingens.

Doch seit ihrem Wahlsieg 2015 krempelt die rechte PiS-Regierung das Land um. Sie hat das Abtreibungsrecht verschärft. Sie will die Unabhängigkeit der Richter schleifen, indem sie selbst neue Posten benennt. Polen nimmt autokratische Züge an. Zehntausende Menschen zogen Mitte Juli im Protest gegen die Regierung durch Warschau.

Die Wirtschaft des Landes bleibt davon vordergründig unberührt. Das Bruttoinlandsprodukt wächst stetig, allein 2016 um 2,8 Prozent, die Arbeitslosenquote liegt unter sieben Prozent. Auch große deutsche Unternehmen beteuern, die Zusammenarbeit mit der Regierung funktioniere reibungslos.

Aber unter dieser intakten Oberfläche deuten sich erste Risse an. Laut Daten der deutschen Auslandshandelskammer bewerten ausländische Unternehmer die politische Stabilität in Polen deutlich schlechter als noch 2015. Eine Umfrage des polnischen Unternehmensverbandes ergab, dass 72 Prozent aller kleinen und mittleren Firmen die "nicht stabile Rechtslage" als größtes Problem sehen.

Machtkampf um IT

Besonders betroffen sind ausgerechnet Jungunternehmer und Gründer, die aufgrund ...

