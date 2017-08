Frankfurt - Gold hatte am Freitagnachmittag erstmals seit neun Monaten zeitweise wieder die Marke von 1.300 USD je Feinunze überschritten, so die Analysten der Commerzbank.Der Ausflug habe aber nur kurz gewährt und Gold handle zum Wochenauftakt wieder bei rund 1.285 USD. Die Nachfrage nach Gold dürfte aber hoch bleiben, da die USA und Südkorea heute ein gemeinsames Militärmanöver begonnen hätten. Dies könnte den Konflikt zwischen den USA und Nordkorea wieder anfachen, der zuletzt etwas in den Hintergrund getreten sei. Zwar hätten die Gold-ETFs mit 2,9 Tonnen auch am Freitag wieder Zuflüsse verzeichnet - der achte Tageszufluss in Folge - und die Bestände seien seit Monatsbeginn um 18 Tonnen aufgebaut worden.

