Frankfurt - Die Ölpreise stiegen am frühen Freitagabend innerhalb von 30 Minuten um 3%, so die Analysten der Commerzbank.Brent sei im Zuge dessen auf 52,5 USD je Barrel, WTI auf 48,5 USD je Barrel gesprungen. Brent habe daraufhin die Handelswoche noch im Plus abgeschlossen, WTI dagegen mit einem leichten Minus. Einen speziellen Auslöser für den Preisanstieg habe es nicht gegeben. Die Daten zu den Ölbohrungen in den USA, die heute Morgen als Erklärung genannt würden, seien erst 1 Stunde nach dem Preissprung veröffentlicht worden. Der gemeldete Wochenrückgang der Bohraktiviät um fünf Ölbohrungen sei immerhin bereits der vierte in den letzten acht Wochen und der stärkste seit Mitte Januar gewesen. In den letzten vier Wochen sei die Anzahl der aktiven Ölbohrungen um eine reduziert worden. Das sei der erste Rückgang im 4-Wochenvergleich seit 14 Monaten. Im Juni habe der entsprechende Zuwachs noch bei ca. 30, im März/April sogar bei ca. 50 gelegen.

