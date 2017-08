Hamburg (ots) -



Mit der Rhizome - Connected Kitchen Conference lädt die Home Connect GmbH - ein Tochterunternehmen der BSH Hausgeräte GmbH - diesen September erstmalig zu einer internationalen Konferenz rund um die Digitalisierung der Küche ein. Home Connect ist die erste offene Plattform, mit der Hausgeräte verschiedener Marken über eine App gesteuert werden können. Für Rhizome17 als Partnerschaftsveranstaltung der NEXT17 in Hamburg können sich interessierte Gäste ab sofort unter https://rhizomeconf.com/apply-now/ bewerben.



Die Zukunft ist digital, schon längst sind neue Technologien in unseren privaten Räumen angekommen und finden sich auch in der Küche wieder. Von unterwegs lässt es sich in den Kühlschrank blicken, um zu sehen ob die Milch leer ist und diese bei Bedarf nachbestellen zu können. Backofen, Waschmaschine und andere Hausgeräte lassen sich bereits von der Couch mittels Sprachbefehl steuern.



Welche Veränderungen und Herausforderungen dies nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für die gesamte Nahrungsmittelindustrie und Technologiebranche mit sich bringt, soll am 20. September bei der ersten Rhizome - Connected Kitchen Conference in Hamburg diskutiert werden. In Vorträgen und Diskussionen werden sich Unternehmensvertreter, Journalisten, Technik- und Ernährungs-Experten, Forscher und Influencer austauschen. Gemeinsam entwickeln Sie Visionen der vernetzten Küche.



Redner bei Rhizome17 sind unter anderem: Tim Raue - Sternekoch Mengting Gao - Gründer & CEO, Kitchen Stories Mario Pieper - CDO, BSH Hausgeräte GmbH Daniel Kats - Global Head of Sales, Indoor Urban Farming GmbH Anja Tanas - Ernährungsexpertin



Jeder Teilnehmer der Rhizome17 erhält zusätzlich freien Zutritt zur NEXT Conference (https://nextconf.eu/) sowie dem Reeperbahn Festival (https://www.reeperbahnfestival.com/en/).



Die Themen der Rhizome17 auf einen Blick: Changing Patterns - Nutrition in the Future Integrated Living - The Efficiency of the Kitchen The Socialnet of Things - Interaction for Joint Experience



Datum: 20. September 2017, ab 10 Uhr Ort: Fischmarkt, Hamburg



Weitere Informationen finden Sie unter https://rhizomeconf.com.



Über Home Connect



Home Connect ist die intelligente Plattform, mit der Hausgeräte verschiedener Marken über eine App gesteuert werden können. Das System ist als offene Plattform konzipiert, die sich mit der zunehmenden Zahl von Services und der Beteiligung neuer Kooperationspartner erweitert. Die Home Connect GmbH ist ein Tochterunternehmen der BSH Hausgeräte GmbH. Seit Dezember 2014 sind Hausgeräte mit Home Connect-Funktion und die zugehörige App verfügbar. Weitere Informationen zu Home Connect finden Sie unter: http://www.home-connect.com.



