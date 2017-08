Düsseldorf (ots) - Im Rahmen einer Praktikumsreihe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) besuchte der CDU-Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe das Haus Löhnbachtal in Fröndenberg. Beim sogenannten Küchengedöns und bei der direkten Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen konnte der Politiker lebendige Eindrücke aus der Altenpflege sammeln. "Unsere regelmäßige Küchenbesprechung - das sogenannte Küchengedöns - mit Bewohnerinnen und Bewohnern war ein guter Rahmen, um mit Herrn Hüppe über den Alltag in unserem Haus zu sprechen. Er war ein interessierter Besucher, der großes Verständnis für unsere Bedürfnisse in der Pflege gezeigt hat", erklärte Einrichtungsleiterin Cordula Wibbe im Anschluss.



Die Gespräche des Abgeordneten Hüppe mit der Heimleitung und der Pflegedienstleitung der Einrichtung drehten sich beispielsweise um den aktuellen Fachkräftebedarf, um bürokratische Anforderungen und die Dokumentation. "Ich habe mit großer Freude gesehen, wie gerne die Seniorinnen und Senioren im Haus Löhnbachtal leben und wie gut sie hier versorgt werden. Die Arbeit der Pflegekräfte kann nicht genug wertgeschätzt werden", betonte Hüppe, der beim Verteilen des Mittagessens selbst mit anpackte.



Mit der Aktion "Praxis für Politik" gibt der bpa seit 15 Jahren Bundes- und Landtagsabgeordneten die Möglichkeit, vor Ort eine Einrichtung oder einen Dienst aus der Pflege, der Behinderten- oder der Kinder- und Jugendhilfe kennenzulernen. Bei einem eintägigen Praktikum erleben die Parlamentarier hautnah die Herausforderungen in diesen Arbeitsfeldern, führen Gespräche mit Mitarbeitern und Bewohnern und nehmen aus erster Hand Anregungen für die künftige politische Gestaltung des Sozialwesens mit in ihre tägliche Arbeit. "Wer über die Rahmenbedingungen der Pflege entscheidet, sollte auch die Auswirkungen dieser Beschlüsse verstehen können", lautet dementsprechend die Zusammenfassung des nordrhein-westfälischen bpa-Landesvorsitzenden Christof Beckmann.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.500 in Nordrhein-Westfalen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.



