FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 28. August:

DIENSTAG, DEN 22. AUGUST 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:30 D: Zooplus Q2-Zahlen 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 08/17 14:00 HU: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA-Index 06/17

22:00 CH: Stoxx-Europe-600-Index Quartalsüberprüfung

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Vienna Insurance Halbjahreszahlen AU: BHP Billiton Jahreszahlen NL: Steinhoff - Shoprite Q4-Zahlen USA: Salesforce.com Q2-Zahlen USA: Cree Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Verkündungstermin am Oberlandesgericht im Fall einer Klage eines Autobesitzers gegen einen VW-Händler, Stuttgart EU: Prüffrist der EU-Kommission für Bayer-Monsanto soll ablaufen D: Gamescom (bis 26.08.) - Fach- und Publikumsmesse für interaktive Unterhaltungselektronik, vor allem Video- und Computerspiele, Köln

MITTWOCH, DEN 23. AUGUST 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 08:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 07/17 (endgültig) 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/17 (vorläufig)

09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/17 (vorläufig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/17 (vorläufig) 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe

und Dienste 08/17 (vorläufig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/17

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 08/17 (vorab) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 22:05 USA: Hewlett Packard Q3-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: CA Immo Halbjahreszahlen A: Lenzing Halbjahreszahlen A: Uniqa Q2-Zahlen CH: Emmi Halbjahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: 6. Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften (bis 26.08.) Zu der Tagung kommen nach Angaben der Veranstalter 18 Nobelpreisträger und 350 Nachwuchsökonomen aus 66 Ländern nach Lindau. Eröffnet wird die Veranstaltung durch EZB-Präsident Mario Draghi. 11:00 D: Pk des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) zu Forschung, Entwicklung und Innovation in der deutschen chemischen Industrie, Frankfurt 11:00 D: Widerrufsrecht beim Online-Shopping beschäftigt BGH: Muss der Händler eine Matratze ohne Schutzfolie zurücknehmen?, Karlsruhe 13:30 D: Beginn Zivilprozess vor dem OLG Nürnberg im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre. Die Besitzerin eines VW hat das Autohaus in Ansbach verklagt, bei dem sie den Wagen gekauft hat. Das Landgericht Ansbach hatte die Klage in der Vorinstanz aus formalen Gründen abgewiesen,

Nürnberg D: Gamescom (bis 26.08.) - Fach- und Publikumsmesse für interaktive

Unterhaltungselektronik, vor allem Video- und Computerspiele, Köln

DONNERSTAG, DEN 24. AUGUST 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 (vorläufig)

08:00 A: EVN Q3-Zahlen 08:00 A: Schoeller-Bleckmann Halbjahreszahlen 08:00 IRL: CRH Halbjahreszahlen 08:45 F: Geschäftsklima 08/17 09:00 E: BIP Q2/17 (endgültig) 10:30 GB: BIP Q2/17 (1. Veröffentlichung) 11:00 D: Dekabank Halbjahreszahlen 13:00 USA: Abercrombie & Fitch Q2-Zahlen

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 07/17

15:00 B: Geschäftsklima 08/17 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 07/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Wolford Jahreszahlen (endgültig) D: Tele Columbus Q2-Zahlen D: CTS Eventim Halbjahreszahlen

D: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) Halbjahreszahlen USA: Fed Economic Policy Symposium Jackson Hole (bis 26.8.17) u.a. mit Bundesbankpräsident Weidmann und EZB-Vorstandsmitglied Coeure USA: Broadcom Q3-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Pressegespräch Bankenverband zu Positionen der privaten Banken zur Bundestagswahl u.a. mit Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer, Berlin 11:00 D: Pk Elektronikmesse IFA zu Branchentrends und Produktneuheiten, Berlin D: Gamescom (bis 26.08.) - Fach- und Publikumsmesse für interaktive Unterhaltungselektronik, vor allem Video- und Computerspiele, Köln

FREITAG, DEN 25. AUGUST 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Verbraucherpreise 07/17, Tokio 08/17

08:00 D: BIP Q2/17 (endgültig) 08:00 D: Maastricht-Quote Halbjahr 2017 08:45 F: Verbrauchervertrauen 08/17 09:00 A: Industrieproduktion 06/17 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 08/17

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/17 16:00 USA: Rede von Fed-Chefin Yellen auf dem Fed Economic Policy Symposium in Jackson Hole 21:00 USA: Rede von EZB-Präsident Draghi auf dem Fed Economic Policy Symposium in Jackson Hole

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: Fitch Ratingergebnis Litauen, Slowenien EU: S&P Ratingergebnis Ungarn

SONSTIGE TERMINE 15:00 D: Taufe für Ausflugsschiff "MS Innogy" auf dem Baldeneysee mit Methanol und Brennstoffzelle. Technik und Name des Schiffs kommen von der RWE-Ökostromtochter Innogy. D: Gamescom (bis 26.08.) - Fach- und Publikumsmesse für interaktive Unterhaltungselektronik, vor allem Video- und Computerspiele, Köln

MONTAG, DEN 28. AUGUST 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:00 EU: EZB Geldmenge M3 07/17 12:00 D: LBBW Halbjahreszahlen

SONSTIGE TERMINE EU: Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, Brüssel 12:00 D: PK der Schuh- und Lederwarenindustrie zu aktuellen Zahlen der Branche F: Vierer-Gipfel Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Spaniens zu Flüchtlingspolitik und EU Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Kanzlerin Angela Merkel, den italienischen Regierungschef Paolo Gentiloni und den spanischen Ministerpräsidenten Mariono Rajoy zu dem Treffen ins Schloss von Versailles eingeladen.

HINWEIS GB: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

AXC0166 2017-08-21/17:35