FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,26 Prozent auf 164,49 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,40 Prozent. Auch Staatsanleihen vieler anderer Länder des Euroraums waren gefragt.

Am Anleihemarkt wurden die Kursgewinne vermeintlich sicherer Wertpapiere vor allem mit der schlechten Börsenstimmung begründet. An den Aktienmärkten sorgte nicht zuletzt das anhaltende Politchaos in den USA für Verunsicherung. Vor dem Wochenende hatte mit Steve Bannon abermals ein ranghohes Regierungsmitglied seinen Posten verloren. Der ehemalige Chefstratege galt vielen als Vordenker von US-Präsident Donald Trump, der Bannon dennoch entließ.

Für ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis sorgten auch die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea. Am Montag begannen die USA und Südkorea trotz schriller Töne und Drohungen aus Nordkorea ein gemeinsames Militärmanöver. "Alles in allem spricht einiges dafür, dass sich die Börsen auch in dieser Woche in unruhigem Fahrwasser bewegen", sagte Helaba-Analyst Christian Schmidt. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden zum Wochenstart nicht veröffentlicht./bgf/jsl/he

ISIN DE0009652644

