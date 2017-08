Frankfurt - Die Internationale Zuckerorganisation ISO erwartet für 2017/18 inzwischen am Zuckermarkt einen globalen Überschuss in Höhe von 4,6 Mio. Tonnen, so die Analysten der Commerzbank.Dies sei deutlich höher als die 3 Mio. Tonnen, die sie im Juni genannt habe. Das Angebot solle um 7% auf 179,3 Mio. Tonnen steigen - durch Zuwächse vor allem in Indien und der EU. Die Nachfrage solle um 1,8% auf 174,7 Mio. Tonnen zulegen. Gleichzeitig habe die ISO ihre Angabe für das Defizit 2016/17 gesenkt. Während sie es im Juni auf 6,5 Mio. Tonnen beziffert habe, spreche sie nun von 3,9 Mio. Tonnen. In diesem Umfeld falle es dem Zuckerpreis natürlich schwer, Fuß zu fassen. Der Preisanstieg im Juli auf in der Spitze gut 15 US-Cents je Pfund Anfang August habe sich als nicht nachhaltig erwiesen. Letzte Woche sei Rohzucker zwischenzeitlich unter 13 US-Cents je Pfund gefallen und habe sich damit dem 16-Monatstief von Ende Juni genähert, bevor er sich Ende der Woche wieder etwas erholt habe. Heute Morgen steige der Preis weiter auf 13,6 US-Cents je Pfund.

