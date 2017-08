Frankfurt - Die Metallpreise scheinen derzeit nur eine Richtung zu kennen: nach oben, so die Analysten der Commerzbank.Alle wesentlichen an der LME gehandelten Metalle würden zum Wochenauftakt teilweise deutlich zulegen. Sie würden dabei offensichtlich vom starken Anstieg der Metallpreise an der SHFE Auftrieb erhalten. Dort würden die Preise um bis zu 5% nach oben springen. Nachdem den Spekulanten an der SHFE bei Stahl die Daumenschrauben angezogen worden seien - die Transaktionsgebühren seien erhöht worden und es seien tägliche Positionsgrenzen eingeführt worden - würden sie sich offenbar nun bei den Industriemetallen austoben. Marktbeobachter würden erwarten, dass versucht werde, die Spekulation auch bei den Metallen einzudämmen, was die Preisrally stoppen könnte.

