FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORONT RESOURCES INC. NQ1 CA65626P1018
AB/FROM ONWARDS 21.08.2017 17:50 CET
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NORONT RESOURCES INC. NQ1 CA65626P1018
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