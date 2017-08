Medienmitteilung

Zürich, 21. August 2017

Züblin Immobilien Holding AG: Verkauf des Deutschen Immobilien Portfolios abgeschlossen

Züblin Immobilien Holding AG und die in Grossbritannien kotierte und domizilierte Immobiliengesellschaft CLS Holding plc haben die Transaktion am 21. August 2017 erfolgreich abgeschlossen. Der Verkauf umfasst alle zwölf Liegenschaften des deutschen Portfolios mit einem zugrunde liegenden Brutto-Anlagewert von EUR 152 Mio. Elf Objekte wurden im Rahmen eines Share Deals veräussert, für eine Liegenschaft erfolgte der Verkauf direkt. Insgesamt sind bei Züblin heute EUR 56 Mio. aus der Transaktion eingegangen.

Dr. Iosif Bakaleynik, Verwaltungsratspräsident und CEO, kommentiert den Abschluss wie folgt: "Mit dem Verkauf gelang es der Züblin das attraktive Mehrwertpotenzial des deutschen Portfolios zu realisieren. Dies erlaubt ihr einerseits, das Wachstum der Gesellschaft weiter voranzutreiben. Zum anderen soll der Mittelzufluss die Schaffung von Shareholder Value mittels Reinvestition in sorgfältig ausgewählte attraktive Anlagechancen unterstützen."

