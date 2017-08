AARHUS (IT-Times) - Der dänische Hersteller von Windkraftturbinen Vestas Wind Systems A/S kündigte neben seinen Zahlen für das zweite Quartal auch ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Vestas Wind Systems will demnach eigene Aktien von bis zu 4,46 Mrd. Dänische Kronen oder rund 600 Mio. Euro bzw. mehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...