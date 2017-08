Bremen (ots) - Spektakuläre Personalrochade im deutschen Tennis: 16 Jahre und acht Monate nach seiner Demission soll Boris Becker wieder eine wichtige und zentrale Rolle im nationalen Herrentennis einnehmen. Nach Informationen des WESER-KURIER aus dem Umfeld des Deutschen Tennis Bundes (DTB) werde Becker als "Head of Men's Tennis" eine bedeutende Funktion beim Daviscup-Team erhalten. Der dreifache Wimbledon-Sieger soll für das deutsche Tennis und den DTB die Leuchtturm-Persönlichkeit sein, um die Marke Herrentennis attraktiver zu machen und dem DTB als Galionsfigur neue Strahlkraft zu verleihen. Der DTB will Details am Mittwoch während einer Pressekonferenz bekanntgeben.



