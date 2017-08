Lieber Leser,

die Heidelberger-Druck-Aktie konnte in den vergangenen Handelssitzungen leicht aufsatteln. Damit stemmte sich das Unternehmen deutlich gegen den Markt, der teils schwächer notierte. Die Entwicklung des vergangenen Monats ist mit + 6 % ohnehin deutlich stärker gewesen und führt Heidelberger Druck in die Nähe neuer Tops. Schon am 10. August war mit 3,05 Euro das neue 3-Jahres-Hoch realisiert worden. Kursziel aus Sicht kurzfristig orientierter Chartanalysten ist indes das 5-Jahres-Top ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...