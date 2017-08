DZ Bank hebt Fresenius SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fresenius SE von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 81 auf 82 Euro angehoben. Mit den Akquisitionen von Akorn und dem Biosimilars-Geschäft der Merck KGaA habe der Medizinkonzern aus fundamentaler Sicht einen guten Schritt gemacht, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Montag. Zunächst dürften die Zukäufe in der Summe einen leicht verwässernden Effekt auf den Fresenius-Nettogewinn haben, mittelfristig sollten sie sich aber positiv auswirken.

Independent senkt Stada auf 'Verkaufen' - Hebt Ziel auf 70 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Stada nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 66,25 auf 70,00 Euro angehoben. Die Aktie des Arzneimittelherstellers dürfte durch den Angebotspreis von 66,25 Euro je Aktie nach unten abgesichert sein, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Montag. Die neuen Eigentümer dürften nun versuchen, sich zunächst über 75 Prozent der Aktien zu sichern und so einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag durchzusetzen und dann ihren Anteil über 95 Prozent zu steigern, um die Minderheitsaktionäre hinauszudrängen. Weininger hält den Kursanstieg indes für nicht nachhaltig und rechnet mit zunächst mit einer Korrektur.

Warburg Research hebt Software AG auf 'Buy' und Ziel auf 41 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktien der Software AG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 38 auf 41 Euro angehoben. Angesichts der trägen Kursentwicklung und des Gewinnwachstums des Software-Unternehmen seien die Aktien wieder attraktiver geworden, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Montag. Der Experte hob unter anderem die Investitionen in die Industrie 4.0 hervor. Zudem sei die Rendite auf den freien Mittelzufluss (Free-Cashflow-Rendite) attraktiv.

DZ Bank hebt Grand City Properties auf 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Grand City Properties nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 19,00 auf 21,50 Euro angehoben. Das erste Halbjahr des Immobilienkonzerns sei im Rahmen seiner Erwartung ausgefallen und reflektiere weiter profitables Wachstum mit einer sehr soliden Finanzierungsstruktur, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Montag. Er rechnet spätestens mittelfristig mit einem MDax-Aufstieg. Im Einklang mit der Wohnimmobilien-Vergleichsgruppe bewertet er Grand City nun auf Basis seiner Substanzwert-Schätzung für das Jahr 2018.

Oddo BHF senkt Ziel für Nordex auf 14 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen von 16,50 auf 14,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe basierend auf dem Halbjahresbericht seine Schätzungen reduziert, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer Studie vom Montag. Der Windkraftanlagenhersteller habe noch etwas Arbeit vor sich.

Goldman hebt Ziel für Uniper auf 21,20 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Uniper von 18,50 auf 21,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Eine geringere Verschuldung als zunächst gedacht sowie voraussichtlich höhere Strompreise von 2019 bis 2025 angesichts anhaltend steigender Kohlepreise seien die Gründe für das neue Kursziel, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Montag. Allerdings scheine der Aktienkurs sämtliche fundamentalen Verbesserungen schon einzupreisen.

Goldman hebt Ziel für Innogy auf 42 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der RWE-Ökostromtochter Innogy von 41,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Günstige Refinanzierungen seien der Grund für die Anhebung seiner Gewinnprognosen je Aktie, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Montag. Die soliden langfristigen Wachstumsaussichten, eine etwa fünfprozentige Dividendenrendite und Zukaufmöglichkeiten unterstützten seine Kaufempfehlung./ajx

Goldman hebt Ziel für RWE auf 23,70 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 21,10 auf 23,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erhöhte Kursziel resultiere aus dem gestiegenen Aktienkurs der Ökostromtochter Innogy, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Montag. Gandolfi rechnet zudem bei RWE mit einer anhaltend positiven Gewinndynamik, unter anderem dank zuletzt gestiegener Strompreise.

Goldman hebt Ziel für Eon auf 11 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Gewinnschätzungen sowie die neue Dividendenpolitik des Versorgers seien die Gründe für das etwas erhöhte Kursziel, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Montag. Der Markt nehme zunehmend die Qualitäten des Unternehmens wie die solide Bilanz, das Wachstum und die attraktive Dividendenrendite wahr.

Barclays senkt Total SA auf 'Equal Weight' - Ziel 57 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Total SA von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber auf 57 Euro belassen. In den kommenden zwölf Monaten sollten die Unternehmen der Öl- und Gasbranche wieder in der Lage sein, die Dividenden abzudecken und Schulden aus eigener Kraft abzubauen, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer Branchenstudie vom Montag. Im Vergleich mit der Konkurrenz sei das Papier des französischen Ölkonzerns Total inzwischen aber fair bewertet.

