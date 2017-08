Freiburg (ots) - Schadstoffe entstehen ja nicht nur beim Fahren, sondern auch bei der Herstellung eines Fahrzeugs. So belasten auch E-Autos die Umwelt. Die Herstellung des Akkus setzt beispielsweise verhältnismäßig viel CO2 frei. Kommt der Strom für die Elektroflitzer aus Braunkohlekraftwerken wie in Osteuropa, verschlechtert sich die Bilanz der E-Flitzer weiter. Ein steigender Schadstoffsteuersatz verbunden mit schärferen Grenzwerten hätte auch den Vorteil, dass sich die Industrie besser anpassen kann als bei plötzlichen Verboten. Veränderungen von Produktlinien können nicht von heute auf morgen geschehen, es sei denn, man nimmt in Kauf, dass modernste Fabriken plötzlich zur Industriebrache werden und Tausende Beschäftigte ihren Job verlieren. http://mehr.bz/kh193n



