Die USA wollen ihren Militäreinsatz in Afghanistan verstärken. Russland vertritt die Auffassung, dass die neue US-Strategie gegen China gerichtet sei.

US-Präsident Donald Trump will einem Fernsehbericht zufolge die Zahl der amerikanischen Soldaten in Afghanistan um 4000 aufstocken. Das berichtete der Sender Fox News am Montagabend unter Berufung auf einen Insider im Regierungsapparat. Trump wollte in der Nacht seine neue Strategie für das Land am Hindukusch vorlegen. Dort sind im Moment 8.400 US-Soldaten stationiert. Aus Regierungskreisen war bereits verlautet, der Präsident werde wohl mehr Einsatzkräfte nach Afghanistan entsenden. Auch eineinhalb Jahrzehnte nach dem Sturz der Taliban gelingt es der Regierung in Kabul nicht, die radikalen Islamisten zu besiegen. Trump würde damit einen Strategie-Wechsel vollziehen: Wie Frank Herrmann im Wiener Standard analysiert, soll das Konzept, den Krieg in Afghanistan durch Söldner führen zu lassen, nicht weiter verfolgt werden. Herrmann schreibt, die US-Regierung wolle "den Druck auf Pakistan erhöhen, in der Hoffnung, dass der östliche Nachbar Afghanistans den Taliban sowie ...

