MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Subventionen:

"Das ist richtig peinlich: Ausgerechnet der selbst ernannte deutsche Musterknabe, der in Europa ständig mit dem erhobenen Zeigefinger herumläuft und anderen Predigten in Sachen Wirtschaftspolitik hält, ist einer der größten Subventionssünder in der EU. Gemessen an der Wirtschaftskraft zahlen nur Lettland und Griechenland noch höhere Beihilfen auf Steuerzahlerkosten als Deutschland. Dass die Subventionen just in einer Zeit in nie zuvor gekannte Höhen schnellen, da die Wirtschaft ohnehin brummt wie selten zuvor und staatlicher Hilfe nicht bedürfte, wirft ein weiteres trübes Licht auf die Großen Koalition. Schon vergessen, wohin staatlicher Dirigismus einst im zweiten deutschen Staat führte? Musterknabe? Prahlhans trifft es eher."/al/DP/she

