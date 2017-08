KÖLN (dpa-AFX) - Fünf Tage dreht sich auf der Gamescom in Köln in dieser Woche wieder alles um digitale Spiele. Erstmals wird Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag die Messe eröffnen, die als eine der wichtigsten Leistungsschauen der Video- und Computerspielbranche weltweit gilt. Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm wollen die Veranstalter unter dem Motto "Einfach zusammen spielen" verschiedene Facetten digitaler Games ins Rampenlicht rücken.

Die Bundeskanzlerin hatte bereits am Wochenende die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Branche hervorgehoben. Deshalb habe man sie auch "Schritt für Schritt als Teil der Kreativwirtschaft in unserer Kulturpolitik gestärkt", sagte Merkel.

In diesem Jahr werden mehr als 900 Aussteller aus über 50 Ländern ihre Highlights in die Domstadt mitbringen. 2016 waren rund 345 000 Fach- und Privatbesucher gekommen./gri/DP/zb

