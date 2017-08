Düsseldorf (ots) - Aus Anlass von Bernhard Langers 60. Geburtstag am Sonntag (27. August) haben die beiden früheren Weltranglistenersten Nick Faldo und Ernie Els ihre Bewunderung für Deutschlands besten Golfer zum Ausdruck gebracht. "Als junger Spieler habe ich viel von ihm gelernt. Und bis heute ist er eine Inspiration. Für meine Generation ist Bernhard einer, zu dem wir aufgucken. Er ist ein großartiger Sportler und Gegner, und es gibt niemanden auf der Tour, der ihn nicht dafür bewundert, was für ein Mensch er ist - auf und neben dem Platz", schrieb der Südafrikaner und vierfache Major-Sieger Els (47) in einem Beitrag für die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Dienstagausgabe). Der Brite Faldo (60), insgesamt 81 Wochen lang die Nummer eins der Weltrangliste, schrieb an selber Stelle über Langer. "Bernhard ist ein unglaublicher Champion und Ryder-Cup-Partner. Er trägt seit einer Ära maßgeblich dazu bei, den Golfsport in Europa nach vorne zu bringen. Und weil er einfach nicht aufhört zu spielen und zu gewinnen, definiert er nebenbei mal eben neu, wie lange man Golf auf höchstem Niveau spielen kann." Direkt an den Anhausener adressiert, fügte Faldo hinzu: "Lieber Bernhard, Golfer feiern dich für 40 Jahre Fokus auf diesen Sport. Lass es noch einmal 40 Jahre so einfach aussehen!"



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621