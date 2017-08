Bielefeld (ots) - Düsseldorf. Das NRW-Schulministerium will im kommenden Jahr einen Wettbewerb ausloben, bei dem sich Schulen in sozialen Brennpunkten als "Talentschulen" bewerben können. "Ich hoffe, dass es schon zum Schuljahr 2018/19 die ersten Talentschulen geben wird. Bereits jetzt haben die ersten Schulen Interesse signalisiert", sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Dienstag-Ausgabe). Die schwarz-gelbe Landesregierung will in Nordrhein-Westfalen insgesamt 30 Talentschulen einrichten, die für ihre Arbeit in den Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen auch besonders ausgestattet werden sollen. Finanziert werden soll das Programm vom Land gemeinsam mit Stiftungen, die in der Bildungsarbeit tätig sind. Mit ihnen zusammen werde der Wettbewerb zurzeit vorbereitet, sagte Gebauer.



