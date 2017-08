New York - Die US-Börsen haben sich am Montag im impulsarmen Handel richtungslos gezeigt. Sie blieben insgesamt nahe an ihren Schlussständen vom Freitag. Während der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 letztlich minimale Gewinne einfuhren, gaben die Nasdaq-Börsen unwesentlich nach.

Mangels richtungweisender Konjunkturdaten sei es ruhig zugegangen an den US-Börsen, sagten Händler. Erst am Donnerstag beginnt in Jackson Hole die Zentralbankkonferenz, an der auch die Vorsitzende der US-Notenbank, Janet Yellen, und EZB-Präsident Mario Draghi teilnehmen werden. Auf diesen Termin warteten die Händler und Anleger bereits gespannt, da sie mehr über die geldpolitischen Pläne der beiden Notenbanken erfahren wollten, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda.

Mit einem Plus von 0,13 Prozent auf 21'703,75 Punkten ging der Dow aus dem Tag. Ende vergangener Woche war der US-Leitindex auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen gesunken. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es zum Wochenstart um 0,12 Prozent auf 2'428,37 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,08 Prozent auf 5'786,54 Punkte.

Unter ...

