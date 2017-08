The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB68N8 BAY.LDSBK.IS.S.30888 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JEQ2 DZ BANK IS.E.7959 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1EC3 NORD/LB INDEX ANL.03/10 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6345 NORDLB KAP.M.FLR 06/11 BD01 BON EUR N

CA XFRA GB0008931148 TREASURY STK 2017 BD01 BON GBP N

CA NCBP XFRA US06051GFJ31 BANK AMERI. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0055498413 EIB EUR. INV.BK 95/17 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0138036099 KRED.F.WIED.01/17 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0529195926 AFR. DEV. BK 10/17 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA DE000A12UGA5 IKB DT.IND.BK.MTN 15/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UGC1 IKB DT.IND.BK.MTN 15/17DL BD02 BON USD N

CA XFRA DE000DK0D8A7 DEKA IHS SERIE 7389 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5987 LDSBK.SAAR IHS.598 VAR BD02 BON EUR N

CA ETRB XFRA US269246BL74 E TRADE FINL 14/22 BD02 BON USD N

CA ETRC XFRA US269246BM57 E TRADE FINL 15/23 BD02 BON USD N

CA XFRA USG24524AJ24 COUNTRY GARDEN HDGS 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0956046253 SWED.EXP. CRED. 13/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1280074664 LB.HESS.-THR. 15/17 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1280367761 DT.BK.LD.MTN.15/17 BD02 BON EUR N

CA VODH XFRA XS1371472389 VODAFONE GRP 16/17CV REGS BD02 BON GBP N