TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Die Umsätze seien jedoch dünn, berichten Händler. Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming, das am Donnerstag beginnt, hielten sich die Anleger zurück. "Die Märkte hoffen auf neue Impulse von den Zentralbankern", sagt Michaela Marcussen, Chefvolkswirtin der Societe Generale. Sofern EZB-Präsident Draghi oder andere bedeutende Notenbanker keine Orientierungshilfe böten, dürften die Märkte weiter seitwärts laufen, erwartet Marcussen.

An der Tokioter Börse zeigt sich der Nikkei-225-Index kaum verändert bei 19.400 Punkten. Stützend wirkt hier, dass der Yen zum Dollar im Sitzungsverlauf etwas abgewertet hat, wovon vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen profitieren. Aktuell werden für einen Dollar rund 109,25 Yen gezahlt. Im Tagestief waren es nur rund 108,90.

Höhere Metallpreise verhelfen der rohstofflastigen australischen Börse zu einem Plus von 0,3 Prozent. In Schanghai legen die Kurse im Schnitt um 0,2 Prozent zu. Den deutlichsten Anstieg verzeichnet der Hang-Seng-Index in Hongkong, der um 1 Prozent steigt. Dort verteuert sich die Aktie von China Overseas um gut 5 Prozent, nachdem das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss seinen Ausblick erhöht hat. Indexschwergewicht Tencent steigt um 0,6 Prozent.

Great Wall Motor vom Handel ausgesetzt - Spekulationen um Offerte für Jeep

Die Aktie des chinesischen Automobilkonzerns Great Wall Motor ist unterdessen in Hongkong vom Handel ausgesetzt. Am Markt kursieren Spekulationen, dass Great Wall für die lukrative Jeep-Sparte von Fiat Chrysler bieten wird. Die Analysten von Bernstein sind allerdings skeptisch. Die Jeep-Sparte sei etwa 12 bis 15 Milliarden Euro wert, schätzt Bernstein. Um eine Übernahme in dieser Größenordnung zu finanzieren, müsste Great Wall entweder eine Kapitalerhöhung vornehmen oder hohe Schulden aufnehmen. Fiat Chrysler wiederum wäre ohne Jeep massiv geschwächt und möglicherweise unverkäuflich.

In Sydney gewinnen BHP Billiton 1,3 Prozent. Die Aktie des Bergbaukonzerns profitiert nicht nur von der angekündigten Verdreifachung der Dividende. BHP kündigte ferner den Verkauf des Onshore-Öl- und -Gasgeschäfts in den USA an. Im übrigen Bergbausektor gewinnen Fortescue Metals 1,6 Prozent und Rio Tinto 1,2 Prozent.

Aktien der Ölbranche sind in der ganzen Region ebenfalls gesucht, nachdem die Ölpreise im asiatischen Handel einen Teil der heftigen Verluste vom Montag wettgemacht haben. Der Preis für ein Barrel Brentöl erholt sich um 0,3 Prozent auf 51,81 Dollar. In Tokio legen die Aktien von Inpex um 0,1 Prozent zu, in Hongkong gewinnen CNOOC 0,2 Prozent und in Sydney geht es für Santos um 2,1 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.743,00 +0,30% +0,77% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.400,20 +0,04% +1,50% 08:00 Kospi (Seoul) 2.364,12 +0,39% +16,66% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.291,71 +0,15% +6,06% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.437,76 +1,04% +23,09% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.269,48 +0,69% +13,49% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.774,16 +0,14% +8,07% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 EUR/USD 1,1808 -0,1% 1,1814 EUR/JPY 129,00 +0,2% 128,70 EUR/GBP 0,9164 +0,0% 0,9159 GBP/USD 1,2886 -0,1% 1,2899 USD/JPY 109,24 +0,3% 108,94 USD/KRW 1134,65 -0,4% 1138,88 USD/CNY 6,6575 -0,1% 6,6656 USD/CNH 6,6633 -0,1% 6,6725 USD/HKD 7,8244 +0,0% 7,8243 AUD/USD 0,7937 -0,0% 0,7937 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,55 47,37 +0,4% 0,18 -16,6% Brent/ICE 51,81 51,66 +0,3% 0,15 -11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,17 1.291,23 -0,2% -2,06 +12,0% Silber (Spot) 17,00 17,02 -0,1% -0,02 +6,7% Platin (Spot) 980,95 983,50 -0,3% -2,55 +8,6% Kupfer-Future 2,98 2,98 +0,1% +0,00 +18,3% ===

