Das Gamingzubehör-Unternehmen veröffentlicht ein Produkt, das für den Gebrauch in Spielen wie FIFA 18 und Rocket League® geeignet ist

KontrolFreek® veröffentlichte heute den KontrolFreek Striker, einen Performance Thumbstick™, der die Präzision und Spielerfreundlichkeit in Sportspielen verbessert, beispielsweise in der FIFA-Serie von Electronic Arts (EA), der Rocket League-Serie von Psyonix und der Pro Evolution Soccer-Serie (PES) von Konami. Die wichtigsten Eigenschaften vom KontrolFreek Striker sind:

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170821005111/de/

KontrolFreek® veröffentlichte heute den KontrolFreek Striker, einen Performance Thumbstick™, der die Präzision und Spielerfreundlichkeit in Sportspielen verbessert, beispielsweise in der FIFA-Serie von Electronic Arts (EA), der Rocket League-Serie von Psyonix und der Pro Evolution Soccer-Serie (PES) von Konami. (Photo: Business Wire)

Eine knallige neonfarbige Gestaltung und ein originelles Design, inspiriert von den Fußbällen der Premier League.

Ein verbesserter Griff und eine an OEM-Thumbsticks angepasste Größe (3,6 mm), um die Schuss- und Passgenauigkeit sowie die Bewegung zu verbessern.

Jetzt verfügbar für PlayStation 4 und Xbox One auf KontrolFreek.com, Amazon.com und im ausgewählten internationalen Gaming-Fachhandel.

"Egal ob man es Fußball oder Soccer nennen möchte, handelt es sich um eine der weltweit größten Sportarten und es herrscht großes Interesse für Spiele wie FIFA, Rocket League und PES", sagte Ashish Mistry, CEO von KontrolFreek. "Und egal ob die Spieler es bevorzugen, Tore mit ihren Füßen oder Kotflügel zu erzielen, benötigen sie hierbei in der heutigen wettbewerbsorienterten Umgebung höchste Präzision, um den Gegner zu bezwingen. Mit dem Striker bieten wir ein entscheidendes Zubehör an, das die Wettbewerbsfähigkeit der Spieler steigern lässt und individuell anpassbar ist."

Zur Feier der Veröffentlichung des Strikers, arbeitet KontrolFreek mit dem FIFA Interactive World Cup 2016-Champion Mohamad Al-Bacha zusammen, um eine interaktive Challenge auf der Gamescom in Köln zu veranstalten. Vom 25.-26. August 2017 haben die Besucher die Möglichkeit, ein Eins-gegen-Eins gegen Al-Bacha in FIFA 17 zu spielen, mit der Chance, 1 000 € zu gewinnen. Insgesamt warten Preise in Höhe von 5 000 € auf Fans, die es schaffen, einen der besten FIFA-Spieler der Welt zu bezwingen. Gamescom-Besucher können sich für das Spiel gegen Al-Bacha auf KontrolFreek.com/KFCup anmelden.

Zusätzlich zum Striker veröffentlichte KontrolFreek vor kurzem den neuesten Performance Thumbstick in Zusammenarbeit mit dem bekannten Spieleentwickler Bungie: KontrolFreek Destiny 2: Ghost. Es soll sowohl den Player-vs-Player-Modus (PvP) als auch den Player-vs-Environment-Modus (PvE) verbessern. Der KontrolFreek Destiny 2: Ghost hat ein ikonische 'Ghost' Design und eine hybride Daumenfläche für einen außerordentlich guten Komfort und Griff. Das mittlere Thumbstick-Set ist nur 8,6 mm dicker als OEM-Sticks. Dieser kleine Unterschied verbessert die Schnelligkeit und Kontrolle, wenn Präzision entscheidend ist. Den KontrolFreek Destiny 2: Ghost gibt es nur auf KontrolFreek.com und weltweit im ausgewählten Fachhandel, beispielsweise bei Best Buy, GameStop, JBHiFi und Amazon.com.

Striker und Destiny 2: Ghost sind KontrolFreeks reihen sich in die Serie aktueller Veröffentlichungen 2017 ein, inklusive der Performance Gaming Wear, KontrolFreek 3,6 m-Ladekabel, FPS Freek Edge Performance Thumbstick-Set, der GamerPack Alpha Performance Thumbstick-Set und einer komplett neuen Serie von Controller-Gehäusen namens KontrolFreek Shields, die es den Spielern ermöglicht, das Aussehen der PlayStation 4- and Xbox One-Controller günstig und schnell an ihre Wünsche anzupassen. Weitere Produkte im Sortiment des Unternehmens reichen von KontrolFreek Performance Grips™ für PlayStation 4 und Xbox One-Controller bis hin zu Lifestyle-Ausrüstung und Zubehör wie KontrolFreek CleanFreek.

Über KontrolFreek

KontrolFreek® ist einer der Vorreiter im Bereich Performance Gaming Gear mit mehr als 9 000 Produkten, die im Einzelhandel in 40 Ländern vertrieben werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA). Die Produkte vereinen Ergonomie mit innovativen Materialien, um das Spielerlebnis für sowohl Hobby- als auch Profispieler zu verbessern. Das Unternehmen ist bekannt für seine Performance Thumbstick™-Serie. KontrolFreek führte das Konzept verlängerter Controller-Thumbsticks zur Verbesserung der Kontrolle und Präzision 2009 ein. Seitdem erweitert es seine hochwertige Produktpalette, die das generelle Spielerlebnis perfektionieren soll.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170821005111/de/

Contacts:

KontrolFreek

Brandon Masters, 1-888-529-1543, Dw. -413

bmasters@kontrolfreek.com