Die richtigen Value-Aktien zu finden gilt für viele Investoren als der heilige Gral. Warren Buffett und viele andere Legenden machen es vor.



Dabei ist man immer auf der Suche nach Aktien, die unter ihrem intrinsischen Wert gehandelt werden und findet diese oftmals mit der Hilfe von ein paar Kennzahlen. Weißt du aber eigentlich, welche Aktien in Europa als Value eingeordnet werden? Ein näherer Blick gibt Aufklärung.

Was mit Value gemeint ist

Wie schon erwähnt, geht es bei Value-Aktien immer darum, unter dem intrinsischen Wert zu kaufen. In der Praxis sind die Kriterien allerdings noch ein bisschen genauer.



Es gibt keine offiziellen Regeln, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...