DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Rohstoffkonzern BHP hat sich dem Druck aktivistischer Investoren gebeugt und den Verkauf seines amerikanischen Öl- und Gasgeschäfts angekündigt. Die Schiefer-Aktivitäten in den USA seien nicht Teil des Kerngeschäftes und der Konzern suche aktiv nach Möglichkeiten zum Ausstieg aus dem Geschäft, teilte der britisch-australische Konzern mit Sitz in Melbourne mit. Zudem hob BHP Billiton die Dividende für das zweite Geschäftshalbjahr kräftig an und wies für das Gesamtjahr wieder schwarze Zahlen aus.

In den zwölf Monaten per Ende Juni stieg der Nettogewinn auf 5,89 Milliarden US-Dollar. Das war zwar weniger als Analysten erwarten hatten, aber eine massive Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 6,39 Milliarden Dollar. Neben hohen Abschreibungen für die Onshore-Ölsparte in den USA hatten den Konzern Kosten für den verheerenden Dammbruch in Brasilien belastet. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 38,29 Milliarden Dollar.

Die Dividende für das zweite Halbjahr verdreifachte BHP gegenüber dem Vorjahreszeitraum und trug damit auch der Erholung der Rohstoffpreise Rechnung.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.433,00 +0,21% Nikkei-225 19.372,27 -0,11% Hang-Seng-Index 27.410,05 +0,94% Kospi 2.364,65 +0,41% Shanghai-Composite 3.288,74 +0,06% S&P/ASX 200 5.746,90 +0,37%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Die Umsätze seien jedoch dünn, berichten Händler. Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming, das am Donnerstag beginnt, hielten sich die Anleger zurück. Die Tokioter Börse wird etwas gestützt davon, dass der Yen zum Dollar im Sitzungsverlauf etwas abgewertet hat, wovon vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen profitieren.Höhere Metallpreise helfen der rohstofflastigen australischen Börse ins Plus. Den deutlichsten Anstieg verzeichnet der Hang-Seng-Index in Hongkong. Dort verteuert sich die Aktie von China Overseas um gut 5 Prozent, nachdem das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss seinen Ausblick erhöht hat. Indexschwergewicht Tencent steigt um 0,6 Prozent. Die Aktie des chinesischen Automobilkonzerns Great Wall Motor ist unterdessen in Hongkong vom Handel ausgesetzt. Am Markt kursieren Spekulationen, dass Great Wall für die lukrative Jeep-Sparte von Fiat Chrysler bieten wird. In Sydney gewinnen BHP Billiton 1,3 Prozent. Die Aktie des Bergbaukonzerns profitiert nicht nur von der angekündigten Verdreifachung der Dividende. BHP kündigte ferner den Verkauf des Onshore-Öl- und -Gasgeschäfts in den USA an. Im übrigen Bergbausektor gewinnen Fortescue Metals 1,6 Prozent und Rio Tinto 1,2 Prozent. Aktien der Ölbranche sind in der ganzen Region ebenfalls gesucht, nachdem die Ölpreise im asiatischen Handel einen Teil der heftigen Verluste vom Montag wettgemacht haben. In Tokio legen Inpex um 0,1 Prozent zu, in Hongkong gewinnen CNOOC 0,2 Prozent und in Sydney geht es für Santos um 2,1 Prozent nach oben.

US-NACHBÖRSE

Ein enttäuschender Ausblick hat die Aktie von Nordson am Montag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com einbrechen lassen. Zwar hatte der Maschinenbauer in seinem dritten Geschäftsquartal nach eigenen Angaben bei Umsatz und Gewinn Rekordzahlen geschrieben und damit auch die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch stellte Nordson für das laufende Quartal ein Ergebnis je Aktie in Aussicht das deutlich unter der bisherigen Konsensschätzung der Analysten lag. Die Aktie brach daraufhin um 10,2 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.703,75 0,13 29,24 9,82 S&P-500 2.428,37 0,12 2,82 8,47 Nasdaq-Comp. 6.213,13 -0,05 -3,40 15,42 Nasdaq-100 5.786,54 -0,08 -4,37 18,98 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 713 Mio 925 Mio Gewinner 1.487 1.563 Verlierer 1.440 1.359 unverändert 153 144

Uneinheitlich - Händler verwiesen auf die bestehenden geopolitischen Sorgen und die politischen Entwicklungen in Washington als bremsende Faktoren. Am Montag begann ein Manöver der USA mit Südkorea, das von Nordkorea möglicherweise mit neuen Raketentests oder anderen aggressiven Handlungen und Ankündigungen beantwortet werden könnte. Dass es nicht zu deutlicheren Abgaben kam, führten Teilnehmer auf die Verlagerung des Interesses auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole ab Donnerstag zurück. Fiat Chrysler stiegen um 6,9 Prozent. Die chinesische Great Wall Motor hat Interesse am Kauf der Marke Jeep von Fiat Chrysler bekundet. Die Nike-Aktie verlor nach einer Abstufung auf "Hold" durch Jefferies 2,4 Prozent. Foot Locker bauten die Verluste vom Freitag nach enttäuschende Geschäftszahlen um weitere 7,4 Prozent aus. Herbalife gewannen 9,8 Prozent, angetrieben von Aktienrückkaufplänen des Anbieters von Diätprodukten und Kosmetika.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,18 -1,1 2,19 -26,0 30 Jahre 2,76 -1,2 2,78 -30,3

Auch die US-Anleihen legten weiter zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere gab um 1 Basispunkt auf 2,18 Prozent nach und markierte damit den niedrigsten Stand seit Ende Juni. Neben den geopolitischen Sorgen und Bedenken hinsichtlich der Reformen in den USA waren die Blicke auch hier schon auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole gerichtet und die mutmaßlich von dort kommenden Signale für die weitere Geldpolitik. Zuletzt hatten die Zweifel zugenommen, dass es in den USA in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung geben wird.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 EUR/USD 1,1801 -0,1% 1,1814 EUR/JPY 128,96 +0,2% 128,70 EUR/GBP 0,9164 +0,1% 0,9159 GBP/USD 1,2878 -0,2% 1,2899 USD/JPY 109,28 +0,3% 108,94 USD/KRW 1134,60 -0,4% 1138,88 USD/CNY 6,6575 -0,1% 6,6656 USD/CNH 6,6632 -0,1% 6,6725 USD/HKD 7,8244 +0,0% 7,8243 AUD/USD 0,7936 -0,0% 0,7937

Der Euro kletterte im Zuge eines Dollarschwächeanfalls auf ein Tageshoch von 1,1828 Dollar. Die Dollarschwäche wurde von Händlern mit der Skepsis gegenüber der US-Politik erklärt, von der immer weniger Impulse für die Wirtschaft erwartet würden. Hinzu kamen Spekulationen, dass US-Notenbankchefin Janet Yellen in Jackson Hole ihre Bedenken wegen der weiterhin unter der Zielmarke von 2 Prozent liegenden Inflation artikulieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember sank zuletzt auf 40 von 43 Prozent im Vormonat. Im späten US-Handel notierte der Euro bei 1,1810 Dollar. Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag hat der Dollar seine Vortagesverluste zum Yen derweil wieder wettgemacht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,53 47,37 +0,3% 0,16 -16,6% Brent/ICE 51,84 51,66 +0,3% 0,18 -11,7%

Die Ölpreise gaben den Großteil der überraschend kräftigen Gewinne vom Freitag wieder ab. Belastend wirkte, dass die Ölproduktion der Opec im Juli unerwartet zulegte. Hintergrund waren vor allem deutlich höhere Fördermengen aus Libyen und Nigeria. Zudem wird mit einem weiteren Anstieg der Förderung in den USA gerechnet. Auch soll sich die Unterstützung für die noch bis März 2018 laufende Fördermengenkürzung der Opec zuletzt reduziert haben, sagte ein Marktteilnehmer. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 2,4 Prozent auf 47,37 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,12 1.291,23 -0,2% -3,11 +11,9% Silber (Spot) 16,99 17,02 -0,2% -0,03 +6,7% Platin (Spot) 979,95 983,50 -0,4% -3,55 +8,5% Kupfer-Future 2,99 2,98 +0,2% +0,01 +18,4%

Der Goldpreis kletterte vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten zum US-Settlement auf den höchsten Stand seit Anfang Juni. Er legte um 0,4 Prozent auf 1.297 Dollar zu. "Mit dem Beginn des gemeinsamen Manövers der USA und Südkoreas bleibt die Nachfrage für Gold hoch. Dies könnte den Konflikt mit Nordkorea wieder anheizen", so die Experten der Commerzbank. Gestützt wurde der Preis auch von der Aussicht auf länger niedrige Zinsen in den USA und den schwächeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

POLITIK USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 22, 2017 01:31 ET (05:31 GMT)

US-Präsident Donald Trump hat den Weg für eine Aufstockung der US-Truppen in Afghanistan frei gemacht. In einer Ansprache nannte er zwar weder eine Zahl noch ein Datum, zeigte sich aber überzeugt, dass ein übereilter Abzug vom Hindukusch lediglich den "Terroristen" zugute komme. Er zeigte sich zudem erstmals offen für eine mögliche politische Einigung mit den Taliban und erhöhte zugleich den Druck auf Pakistan. Dem Land wurde bereits von früheren US-Regierungen vorgeworfen, Verbindungen zu den Taliban zu unterhalten und führende Dschihadisten zu beherbergen. Wenige Stunden vor der Erklärung von US-Präsident Donald Trump war in Kabuls streng gesichertem Diplomatenviertel eine Rakete eingeschlagen. Die islamistischen Taliban-Rebellen hatten Trump in der vergangenen Woche davor gewarnt, mehr Truppen nach Afghanistan zu schicken.

JOHNSON & JOHNSON

muss eine Strafe von 417 Millionen Dollar zahlen. Ein Gericht sprach diese Summe einer Frau zu, die durch einen Baby-Puder des Konzerns an Eierstockkrebs erkrankt ist. Gegen das jüngste Urteil werde Johnson & Johnson Berufung einlegen, teilte eine Sprecherin des Konzerns mit. Mit Stand 2. Juli seien 4.800 Klagen im Zusammenhang mit dem Inhaltsstoff Talkum anhängig.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2017 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.