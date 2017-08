DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

BHP Billiton hat sich dem Druck aktivistischer Investoren gebeugt und den Verkauf seines amerikanischen Öl- und Gasgeschäfts angekündigt. Die Schiefer-Aktivitäten in den USA seien nicht Teil des Kerngeschäftes und der Konzern suche aktiv nach Möglichkeiten zum Ausstieg aus dem Geschäft, hieß es. Zudem wies BHP Billiton für das Gesamtjahr wieder schwarze Zahlen aus und verdreifachte die Dividende für das zweite Geschäftshalbjahr kräftig an. In den zwölf Monaten per Ende Juni stieg der Nettogewinn auf 5,89 Milliarden US-Dollar. Das war zwar weniger als Analysten erwarten hatten, aber eine massive Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 6,39 Milliarden Dollar. Neben hohen Abschreibungen für die Onshore-Ölsparte in den USA hatten den Konzern im Vorjahr Kosten für den verheerenden Dammbruch in Brasilien belastet. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 38,29 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1H

Im Laufe des Tages:

EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Fusion

von Bayer AG und Monsanto Co

DIVIDENDENABSCHLAG

Vivanco Gruppe: 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: +14,0 Punkte zuvor: +17,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +85,5 Punkte zuvor: +86,4 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.433,00 +0,21 Nikkei-225 19.365,33 -0,14 Schanghai-Comp. 3.288,91 +0,06 DAX 12.065,99 -0,82% DAX-Future 12.069,00 -0,74% XDAX 12.075,35 -0,73% MDAX 24.701,49 -0,51% TecDAX 2.245,52 -0,58% EuroStoxx50 3.423,53 -0,65% Stoxx50 3.029,07 -0,42% Dow-Jones 21.703,75 +0,13% S&P-500-Index 2.428,37 +0,12% Nasdaq-Comp. 6.213,13 -0,05% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,54 +47

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem leicht erholten Start rechnen Händler. Darauf deuteten die späte Erholung an Wall Street und der etwas freundlichere Trend in Asien hin. Ob dies allerdings auch für einen Schluss im Plus reicht, ist offen. Vor dem wichtigen Zentralbankertreffen in Jackson Hole ab Donnerstag fehlen die Kurstreiber. "Dass US-Präsident Trump gestern plötzlich ankündigt, Truppen in Afghanistan aufzustocken, wirkt eher wie ein Ablenkungsmanöver", sagt ein Händler. Es dürfte daher am Markt negativ ankommen, weil es die Schwäche des Präsidenten unterstreiche. Das Politchaos in Washington stehe nach dem Rückzug vieler Firmen-CEOs aus den Beratergremien weiter im Fokus und werde die Märkte daher weiter belasten. Auf Europa laste zusätzlich, dass die US-Politik den Dollar schwäche: Damit ist der Euro umgekehrt weiter stark. Damit belastet er vor allem den exportorientierten DAX.

Rückblick: Leichter - Das politische Chaos in Washington und ein im Gefolge wieder auf über 1,18 Dollar gestiegener Euro belasteten die Stimmung an den Börsen. "Mit dem Rückzug der Firmenchefs aus den Beratergremien fürchtet der Markt, dass dies ein Strukturbruch war und sämtliche unternehmensfreundlichen Pläne nun in den Hintergrund treten", sagte ein Händler zur US-Politik. Zurückhaltung herrschte auch vor dem Zentralbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. Gegen den schwachen Trend stiegen Moeller-Maersk um 2,9 Prozent. Total wird die Ölsparte Maersk Oil für 7,45 Milliarden US-Dollar kaufen. Moeller-Maersk will sich nach seiner Aufspaltung auf das Logistik- und Transportgeschäft konzentrieren. Mit dem Verkauf von Maersk Oil wurde für das erste der vier Energieunternehmen im Konzern eine Lösung gefunden. Total stiegen um 0,3 Prozent. Verkaufsfantasie trieb Fiat Chrysler an und zwar um 6,9 Prozent. Der chinesische Autokonzern Great Wall Motors plant den Kauf der SUV-Marke Jeep von Fiat Chrysler.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Im Fokus standen weiter Stada. Die Aktie gewann nochmals 3,8 Prozent und schloss mit 75,31 Euro weit über dem Übernahmepreis von 66,25 Euro. Eventuell trieben Shorteindeckungen von Spekulanten, die auf ein Scheitern der Übernahme gesetzt hätten, meinten Händler, einige Anleger hofften wohl auch, dass Bain/Cinven ihre Beteiligung weiter ausbauen wollten. Lufthansa schlossen gegen den Trend im Plus mit 0,6 Prozent. Zum einen wird die Airline als der Hauptgewinner der Air-Berlin-Pleite gesehen, zum anderen hat Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries die Abschaffung der Luftverkehrssteuer gefordert. Bei Thyssenkrupp war von Gewinnmitnahmen die Rede - die Aktie verlor 3,2 Prozent. Eon verloren 2,3 Prozent. Marktbeobachter vermutetetn auch hier Gewinnmitnahmen nach einem Plus von fast 50 Prozent seit Jahresbeginn. Datagroup markierten nach dem Zahlenausweis zum dritten Quartal neue Rekordstände. Der Kurs legte 4,4 Prozent zu. Datagroup konnte das EBITDA mehr als verdoppeln. der Umsatz des Cloud- und Outsourcing-Dienstleisters wuchs um ein Viertel.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,1% auf 12.075 Punkte

Die Stada-Aktie wurde 0,4 Prozent höher getaxt. Die Deutsche Börse hatte mitgeteilt, im Zuge der Übernahme von Stada den Streubesitz von derzeit 99,86 Prozent auf 36,10 Prozent angepasst.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Händler verwiesen auf die bestehenden geopolitischen Sorgen und die politischen Entwicklungen in Washington als bremsende Faktoren. Am Montag begann ein Manöver der USA mit Südkorea, das von Nordkorea möglicherweise mit neuen Raketentests oder anderen aggressiven Handlungen und Ankündigungen beantwortet werden könnte. Dass es nicht zu deutlicheren Abgaben kam, führten Teilnehmer auf die Verlagerung des Interesses auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole ab Donnerstag zurück. Fiat Chrysler stiegen um 6,9 Prozent. Die chinesische Great Wall Motor hat Interesse am Kauf der Marke Jeep von Fiat Chrysler bekundet. Die Nike-Aktie verlor nach einer Abstufung auf "Hold" durch Jefferies 2,4 Prozent. Foot Locker bauten die Verluste vom Freitag nach enttäuschende Geschäftszahlen um weitere 7,4 Prozent aus. Herbalife gewannen 9,8 Prozent, angetrieben von Aktienrückkaufplänen des Anbieters von Diätprodukten und Kosmetika.

US-Anleihen legten weiter zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere gab um 1 Basispunkt auf 2,18 Prozent nach, den niedrigsten Stand seit Ende Juni. Zuletzt hatten die Zweifel zugenommen, dass es in den USA in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung geben wird.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1798 -0,1% 1,1814 1,1820 EUR/JPY 128,93 +0,2% 128,70 128,57 EUR/CHF 1,1374 +0,1% 1,1365 1,1366 GBP/EUR 1,0915 -0,0% 1,0918 1,0916 USD/JPY 109,29 +0,3% 108,94 108,78 GBP/USD 1,2877 -0,2% 1,2899 1,2902

Der Euro kletterte im Zuge eines Dollarschwächeanfalls auf ein Tageshoch von 1,1828 Dollar. Die Dollarschwäche wurden von Händlern mit der Skepsis gegenüber der US-Politik erklärt, von der immer weniger Impulse für die Wirtschaft erwartet würden. Hinzu kamen Spekulationen, dass US-Notenbankchefin Janet Yellen in Jackson Hole ihre Bedenken wegen der weiterhin unter der Zielmarke von 2 Prozent liegenden Inflation artikulieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember sank zuletzt auf 40 von 43 Prozent im Vormonat. Im späten US-Handel notierte der Euro bei 1,1810 Dollar. Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag hat der Dollar seine Vortagesverluste zum Yen derweil wieder wettgemacht.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,53 47,37 +0,3% 0,16 -16,6% Brent/ICE 51,87 51,66 +0,4% 0,21 -11,7%

Die Ölpreise gaben den Großteil der überraschend kräftigen Gewinne vom Freitag wieder ab. Belastend wirkte, dass die Ölproduktion der Opec im Juli unerwartet zulegte. Hintergrund waren vor allem deutlich höhere Fördermengen aus Libyen und Nigeria. Zudem wird mit einem weiteren Anstieg der Förderung in den USA gerechnet. Auch soll sich die Unterstützung für die noch bis März 2018 laufende Fördermengenkürzung der Opec zuletzt reduziert haben, sagte ein Marktteilnehmer. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 2,4 Prozent auf 47,37 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,27 1.291,23 -0,2% -2,97 +11,9% Silber (Spot) 16,99 17,02 -0,2% -0,03 +6,7% Platin (Spot) 980,50 983,50 -0,3% -3,00 +8,5% Kupfer-Future 2,99 2,98 +0,2% +0,00 +18,4%

Der Goldpreis kletterte vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten zum US-Settlement auf den höchsten Stand seit Anfang Juni. Er legte um 0,4 Prozent auf 1.297 Dollar zu. "Mit dem Beginn des gemeinsamen Manövers der USA und Südkoreas bleibt die Nachfrage für Gold hoch. Dies könnte den Konflikt mit Nordkorea wieder anheizen", so die Experten der Commerzbank. Gestützt wurde der Preis auch von der Aussicht auf länger niedrige Zinsen in den USA und den schwächeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

POLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat den Weg für eine Aufstockung der US-Truppen in Afghanistan frei gemacht. In einer Ansprache nannte er zwar weder eine Zahl noch ein Datum, zeigte sich aber überzeugt, dass ein übereilter Abzug vom Hindukusch lediglich den "Terroristen" zugute komme. Er zeigte sich zudem erstmals offen für eine mögliche politische Einigung mit den Taliban und erhöhte zugleich den Druck auf Pakistan. Dem Land wurde bereits von früheren US-Regierungen vorgeworfen, Verbindungen zu den Taliban zu unterhalten und führende Dschihadisten zu beherbergen. Wenige Stunden vor der Erklärung von US-Präsident Donald Trump war in Kabuls streng gesichertem Diplomatenviertel eine Rakete eingeschlagen. Die islamistischen Taliban-Rebellen hatten Trump in der vergangenen Woche davor gewarnt, mehr Truppen nach Afghanistan zu schicken.

STADA

Die Deutsche Börse hat eine außerplanmäßige Anpassung des Streubesitzes bei Stada im MDAX bekannt gegeben. Nach der Übernahme durch Nidda Healthcare habe sich der Streubesitzanteil um mehr als 10 Prozentpunkte verändert, der Streubesitz im Index von derzeit 99,86 wird auf 36,10 Prozent angepasst.

