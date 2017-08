Es wird einfach nicht ruhig um US-Präsident Trump, der sich mit seiner narzisstischen Art nicht viele Freunde macht. Wenngleich der Konflikt mit Nordkorea in den letzten Tagen zwar etwas in den Hintergrund gerückt ist, ist er damit noch längst nicht vom Tisch. Es sollte vielmehr sogar damit gerechnet werden, dass dieses Thema in Kürze erneut aufflammen könnte - auch wenn es der ehemalige Mitstreiter Trumps, Steve Bannon, etwas anders formuliert hat. So sieht der Ex-Chefstratege Trumps Nordkorea nur als "Nebenkriegsschauplatz" und sieht den eigentlichen Feind in der Großmacht China, mit welcher man sich in einem Handelskrieg befinde.Größter Gläubiger der USAAuf die Aussage Bannons sowie die Ankündigung Trumps, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...