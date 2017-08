flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den ersten Handelstag der neuen Börsenwoche gleich mit einem Tagesverlust von 0,82 Prozent bei 12.065,99 Punkten. Die am Montag, den 11. August gerissene Aufwärtskurslücke von 12.046,89 bis 12.097,11 Punkten ist nun geschlossen. Das Handelsvolumen war mit 2,468 Mrd. Euro jedoch recht gering. Damit wurde die jüngste Kurserholung beinahe wieder abverkauft. Positive Meldungen kamen von der volkswirtschaftlichen Datenseite. Die Deutsche Bundesbank legte nämlich am Montag ihren Monatsbericht vor. Die Wirtschaft in Deutschland befindet sich demnach weiter auf dem Wachstumskurs und legte im Frühjahr ordentlich zu, vor allem der Industrie- und Bausektor gehörten zu den Wachstumstreibern. Die Bundesbank geht auch für den Sommer von ähnlich guten Bedingungen aus und prognostiziert für das Gesamtjahr ein BIP-Wachstum von rund 2 Prozent für Deutschland. Am Nachmittag publizierte die EZB ihre wöchentlichen Wasserstandsmeldungen zu den EZB-Ankaufvolumina. Bis dato hat die EZB Wertpapiere im Gesamtvolumen von 2,0362 Billionen Euro erworben. Davon allein 1,68 Billionen mittels des QE-Programms für Staatsanleihen. Ferner wurden Unternehmensanleihen im Wert von 105,3 Mrd. Euro gekauft, ABS im Wert von 24,8 Mrd. Euro und Pfandbrief im Volumen von 226,1 Mrd. Euro. Möglicherweise könnte das Notenbank-Symposium in Jackson Hole, welches ab Donnerstag im US-Bundesstaat Wyoming stattfindet, eine geldpolitische Zäsur für die Eurozone darstellen. An der Wall Street schlossen die drei US-Leitindizes uneinheitlich. Während der Dow Jones und der S&P500 mit leichten Gewinnen aus dem Handel gingen, schloss der NASDAQ100 mit leichten Verlusten.

Am Dienstag werden am Vormittag um 11:00 Uhr zunächst die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone im August veröffentlicht und um 12:00 Uhr die CBI-Auftragseingänge der Industrie für Großbritannien im August. Am Nachmittag steht der FHFA-Hauspreisindex für die USA im Juni auf der Handelsagenda und um 16:00 Uhr wird noch der Richmond Fed Index für den August publiziert. Von der Unternehmensseite setzen sich die Berichte zu Quartals- und halbjahreszahlen fort. Unter anderem weisen die deutschen Konzerne zooplus und technotrans ihre Quartalszahlen aus. Aus den USA berichten zum Beispiel American Woodmark, Coty, Cree, DSW, Intuit, La-z-Boy, Momo und Salesforce.com.







Ausblick DAX

Am Dienstag weisen die asiatisch-pazifischen Börsen überwiegend Kursgewinne auf. Auch die US-Futures befinden sich durchweg im grünen Bereich. Die DAX-Indikationen ziehen bereits an und deuten auf einen festeren Handelsauftakt hin. Die Kurserholung vom letzten Verlaufstief vom 11. August bei 11.934,92 Punkten bis zum letzten Zwischenhoch vom 16. August bei 12.301,4 Punkten ist beinahe wieder abverkauft worden.

In der übergeordneten Betrachtung könnte nun der Chartverlauf vom Rekordhoch bei 12.951,54 Punkten vom 20. Juni bis zum 11.934,92er-Verlaufstief erneut in den Fokus rücken. Anhand dieser Bewegung ist der Abwärtstrend auf Tagesbasis weiterhin unverkennbar. Auf der Oberseite lägen die Widerstände bei 12.175 Punkten, sowie 12.323 und 12.443 Punkten. Auf der Unterseite würden Unterstützungen bei 11.935 Punkten und darunter bei 11.694 und 11.545 Punkten auf den Plan rücken.

