BHP Billiton stellt einen Teil seines US-Geschäftes zum Verkauf. Neben einem Rückzug aus der Schieferöl-Förderung will der Rohstoffkonzern auch ein Kali-Projekt auf Eis legen - das könnte für K+S interessant sein.

Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton will sich aus der Schieferöl-Förderung in den USA zurückziehen. Auch ein milliardenschweres Kali-Projekt in Kanada werde auf unbestimmte Zeit verschoben, teilte die Konzern am Dienstag in Sydney mit. Letzteres könnte auch für den deutschen Konzern K+S interessant sein, da die Kapazitäten im Markt so nicht weiter steigen.

Der Rückzug aus der US-Ölförderung und das verschobene Kali-Projekt ...

