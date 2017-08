FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,08 Prozent auf 164,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,40 Prozent.

Im weiteren Tagesverlauf könnte noch der Stimmungsindikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Bewegung am Rentenmarkt sorgen. Daneben richten sich die Blicke der Anleger auf das ab Donnerstag anstehende Notenbankertreffen in Jackson Hole, an dem sowohl die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, als auch EZB-Chef Mario Draghi teilnehmen werden./tos/jkr/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0036 2017-08-22/08:44