Für den Ölpreis der Sorte Brent Crude geht es seit Ende Juli bei 53 US-Dollar nicht mehr weiter. Bis an diesen Widerstand lief die letzte Erholung. Nun beendeten Meldungen über höhere Fördermengen die Aussicht auf weiter steigende Preise, da das Angebot noch nicht unter Kontrolle scheint.

Bis 53 US-Dollar lief die Mitte Juni gestartete Erholung bei Brent Crude, nachdem die Notierungen zuvor mit 44,35 US-Dollar den tiefsten Stand seit April letzten Jahres erreicht hatten. Ende Juli kamen die Notierungen am Widerstand an und konnten ihn auch bei den folgenden Versuchen nicht überwinden. Zunächst trat der Ölpreis unterhalb dieser Barriere auf der Stelle. Nach einer Abgabe bis 50 US-Dollar startete ein zweiter Versuch, doch dieser scheiterte ebenso, denn die Ölpreise gaben einen Großteil ihrer Gewinne von Freitag zum Start in die neue Woche schnell wieder ab. Grund war die Meldung, dass die Ölproduktion der OPEC im Juli unerwartet zugelegt ...

