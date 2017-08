DAX - Erholung in Sicht (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/AufwärtsRückblick:Der Deutsche Aktienindex visierte zum Wochenbeginn die rund 12.000 Punkte-Marke an. Ganz erreicht wurde sie allerdings nicht, da der Index bei 12.020 Punkten wieder nach oben drehte. Das Tageshoch lag vor dem Abverkauf bei 12.150 Punkten. Geschlossen hat der DAX dann bei 12.063 Punkten. Hat der DAX sein Wochentief schon gesehen? Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr):Zum heutigen Handelsstart kletterte der Deutsche Aktienindex direkt wieder über der 12.100 Punkte-Marke. Heute könnte sich also eine deutliche Erholung anbahnen, falls der Index nicht mehr nachhaltig unter die 12.050 Punkte-Marke zurückfallen sollte. Ein kurzfristiges Kaufsignal würde...

