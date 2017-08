Der Ton ist mehr als angriffslustig. Angeblich hält er 1 bis 4 % für sich und andere und möchte die Familie Fuchs als Großaktionär und qualifizierte Managementspitze aushebeln. Wir schauen mit großem Interesse zu, hatten kürzlich investiert, waren vor einigen Tagen über Stopp herausgefallen und gehen sofort wieder in Position. Was herauskommt,wissen wir noch nicht, aber OHB ist am deutschen Markt eine absolute Ausnahme in der Kompetenz für Orbitaltechnik. Die wichtigste Rolle spielt nicht nur der CEO als Sohn des Gründers, sondern die AR-Chefin als Witwe des Gründers, die mit über 75 Jahren in Deutschland eine absolute Ausnahme darstellt und keineswegs eine Gallionsfigur ist.



Dies ist ein Ausschnitt aus der getsrigen AB-Daily.



