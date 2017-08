Keine Frage, dass die LED gerade dabei ist, die gesamte Beleuchtungstechnik zu revolutionieren. Durch den Wegfall des Glaskolbens bisheriger Glüh- oder Energiesparlampen sind bei diesem Licht auf Halbleiter-Basis praktisch beliebige Bauformen möglich, was nicht nur Designer und Architekten zu immer neuen Ideen für den "Leuchtkörper" inspiriert. Ihr hoher Wirkungsgrad macht die LED zudem zum Licht mit der besten Energieeffizienz im Vergleich zu allen bisherigen Lampen. Doch damit nicht genug: So eine LED ist ja im Prinzip "nur" eine Diode - also ein einfacher pn-Halbleiterübergang - die allerdings Licht emittiert. Während bei einer "normalen" Diode meist Silizium als "indirekter" Halbleiter zum Einsatz kommt, ist es bei der Leuchtdiode eine Galliumverbindung. Ohne im Detail auf die Physik einzugehen, entsteht bei diesen sogenannten "direkten" Halbleitern beim Übergang des Elektrons vom Leitungs- in das Valenzband ein Photon, das als sichtbares Licht abgestrahlt wird. Je nach verwendetem Material und chemischer Zusammensetzung lässt sich der Abstand zwischen den beiden Bändern - die Bandlücke - und damit Frequenz und Wellenlänge des Lichts beeinflussen. So ist es möglich, LEDs in praktisch jeder Farbe des sichtbaren aber auch nicht mehr sichtbaren Spektrums (UV, Infrarot) leuchten ...

