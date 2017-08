Frankfurt am Main - Der BHF Value Balanced FT-Fonds (ISIN LU0319574272/ WKN A0M08R) legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an, so die Experten von FRANKFURT-TRUST Asset Management.Der Schwerpunkt liege auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kämen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe infrage. Die Auswahl der Aktien erfolge anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stünden. Die Aktienquote liege zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT sei es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

