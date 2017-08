Werbung

DZ BANK - DAX: Weitere Verluste zu befürchten

Die charttechnische Gesamtsituation ist dieselbe wie in den vergangenen Handelstagen: Vor dem Hintergrund eines intakten mittelfristigen Abwärtstrends bleiben die Aussichten negativ. Das Unvermögen, diesen durch einen Sprung über das letzte Reaktionshoch um 12.320 Punkte zumindest zu neutralisieren, zeigt, dass die Herausbildung neuer Bewegungstiefs als wahrscheinlich anzusehen ist. Die sentimenttechnische Chance, die im Zuge der schlechten Investorenstimmung durchaus gegeben war, konnte nicht genutzt werden. Momentan steht und fällt die weitere Kursentwicklung im deutschen Blue Chip-Index mit derjenigen an der Weltleitbörse in New York - und dort hat sich der Börsenhimmel zuletzt verdunkelt. Mit der Herausbildung zweiter niedrigerer Kurshochs (Dow, S&P 500) und der bisher fehlenden Kapitulation dürften weitere Abgaben das Bild prägen.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de