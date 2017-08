"Vontobel hat mit der Lancierung des "Partizipationszertifikates auf Bitcoin" die aktuell größte und bedeutendste Kryptowährung für Anleger handelbar gemacht. Anleger, die heute Bitcoins kaufen möchten, müssen dies an unregulierten Börsen durchführen und die digitale Währung in einem elektronischen Wallet auf dem Mobiltelefon und PC oder auf einem USB-Stick speichern. Werden die Geräte gehackt, verlorengehen oder nicht mehr funktionieren, sind die Bitcoins unwiederbringlich weg. Mit dem "Partizipationszertifikat auf Bitcoin" können Anleger Bitcoins verbrieft in einem Zertifikat in ihr Portfolio legen - neben Aktien, Anleihen und Fonds. Das Lagerstellen- sowie Liquiditätsrisiko liegt somit beim...

Den vollständigen Artikel lesen ...