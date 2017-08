Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Dombret kritisiert Einsatz von Staatsgeld bei Bankenabwicklung

Der im Vorstand der Deutschen Bundesbank für Bankenaufsicht zuständige Andreas Dombret hat den Einsatz öffentlicher Gelder bei der jüngsten Abwicklung bzw. Rettung italienischer Banken kritisiert. Dombret sagte vor Studenten der Bundesbank-Akademie Hachenburg laut vorab verbreitetem Redetext, dass bei drei der ersten vier nach gemeinsamen europäischen Regeln geretteten bzw. abgewickelten Institute öffentliches Geld geflossen sei, was nicht im Sinne des europäischen Gesetzgebers sei.

Brasiliens Regierung will Anteil an Electrobras senken

Die brasilianische Regierung will ihre Kontrollmehrheit an dem verschuldeten Energiekonzern Centrais Elétricas Brasileiras SA (Electrobras) aufgeben. Die Privatisierung könnte eine der größten seit den 1990er Jahren werden. Das Bergbau- und Energieministerium teilte mit, der Verkauf werde zu einer "Demokratisierung" der Electrobras-Aktien führen. Derzeit hält Brasiliens Regierung direkt oder indirekt rund 60 Prozent der Anteile.

Trump macht Weg für Truppenaufstockung in Afghanistan frei

US-Präsident Donald Trump hat den Weg für eine Aufstockung der US-Truppen in Afghanistan frei gemacht. In einer Ansprache am Montagabend (Ortszeit) nannte er zwar weder eine Zahl noch ein Datum, zeigte sich aber überzeugt, dass ein übereilter Abzug vom Hindukusch lediglich den "Terroristen" zugute komme. Er zeigte sich zudem erstmals offen für eine mögliche politische Einigung mit den Taliban und erhöhte zugleich den Druck auf Pakistan.

Rakete schlägt vor Trump-Erklärung in Kabuler Diplomatenviertel ein

Wenige Stunden vor der Erklärung von US-Präsident Donald Trump über die künftige Afghanistan-Strategie ist am Montag in Kabuls streng gesichertem Diplomatenviertel eine Rakete eingeschlagen. Ein Polizeisprecher sagte, die Rakete sei auf einem Fußballfeld gelandet. Angaben über Opfer lagen zunächst nicht vor.

Schweiz Juli Handelsbilanz Überschuss 3,6 Mrd CHF

Schweiz Juli Exporte 19,1 Mrd CHF; real +0,6% gg Vj

Schweiz Juli Importe 15,5 Mrd CHF; real -0,9% gg Vj

