MUUME erhält Wachstumsfinanzierung über CHF 6 Mio. von Schweizer Investoren

DGAP-News: MUUME AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Private Equity MUUME erhält Wachstumsfinanzierung über CHF 6 Mio. von Schweizer Investoren 22.08.2017 / 09:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Cham/Schweiz, 22. August 2017 _ Das Schweizer Fintech-Unternehmen MUUME Group AG schließt erfolgreich seine Series B-Runde über 6 Mio. Schweizer Franken ab, was zu einer Post-Money-Bewertung von rund 40 Mio. Schweizer Franken führt. Unter der Führung eines Schweizer Venture Capital-Hauses beteiligen sich mehrere namhafte Schweizer Unternehmer an der MUUME Group AG. Ziel ist es, MUUME in seinen Kernmärkten Deutschland und Schweiz weiter zu stärken und das Wachstum in diesen und in angrenzenden Ländern weiter voranzutreiben.

Marco Samek, CEO & Co-Founder von MUUME: "Wir freuen uns sehr, Top-Investoren gefunden zu haben, die unsere Vision der Digitalisierung von Konsum- und Kaufprozessen teilen und uns nachhaltig unterstützen. Die Mittel dienen dazu, unsere Position in den Kernmärkten Deutschland und Schweiz weiter auszubauen und weitere Märkte zu erschliessen. Zudem werden wir unser Team mit weiteren Talenten verstärken. Der Markt steht erst am Anfang einer grossen Digitalisierungswelle, welche vieles verändern wird. Wir sind froh, mit MUUME ein Teil davon zu sein und aktiv mitzuwirken.»

Mit ihrem Konzept zur Gestaltung digitaler Konsumenten-Kauferlebnisse ist MUUME eine innovative Plattform für digitale Services für den täglichen Konsum und für Kauf- und Bestellprozesse auf Smartphones. Oberste Priorität ist es, dem Konsumenten klar definierte Mehrwerte zu bieten. Dabei setzt MUUME individuell auf den jeweiligen Händler ausgerichtete Lösungen um.

Über MUUME

MUUME, www.muume.com, mit Hauptsitz in der Schweiz ist eine Plattform für digitale Services für den täglichen Konsum und für Kauf- und Bestellprozesse auf Smartphones, über die der Konsument seine Einkäufe und Bestellungen individualisiert erledigt. MUUME ist Experte für die Gestaltung digitaler Konsumenten-Kauferlebnisse und für digitales Bezahlen. Im Zeitalter der Digitalisierung übernimmt der Konsument immer mehr selbst die Regie: Traditionelle Konsum- und Kaufprozesse werden auf diese Weise zu digitalen Prozessen auf dem Smartphone. MUUME ist technologie- und bezahlmethodenunabhängig und arbeitet mit den höchsten Sicherheitsstandards.

Ansprechpartner Patrick Urban, CMO Telefon +41 41 511 18 57 patrick.urban@muume.com Pressekontakt SteinbrennerMüller Kommunikation Dr. Kathrin Steinbrenner Telefon +49 30 4737 2191 press@muume.com

