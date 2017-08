Düsseldorf - Mehrheitlich unverändert, so erwarten die Marktteilnehmer das Ergebnis der heutigen Zinsentscheidung in Ungarn, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dort wolle der geldpolitische Rat über die Höhe des Schlüsselsatzes "Jegybanki alapkamat" entscheiden. Seit Mai vergangenen Jahres liege der Satz bei 0,90%. Besonders wegen des zuletzt abgeschwächten Konjunkturverlaufs würden die ungarischen Währungshüter in der Geldpolitik voraussichtlich weiter einen abwartenden Kurs fahren. Das Wirtschaftswachstum habe sich nach 3,8% in der Jahresrechnung im 1. Quartal im Frühjahrstrimester saison- und kalenderbereinigt auf 3,6% verlangsamt.

